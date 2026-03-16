Cultivar cítricos en casa: el secreto para una cosecha más rápida

Tener limones, naranjas o mandarinas en casa es el sueño de muchas personas que disfrutan cultivar sus propios alimentos.

En Buen Día le mostramos cómo hacerlo posible mediante la siembra correcta de cítricos injertados. Esta técnica permite obtener árboles más fuertes, saludables y que producen fruta en menos tiempo (ver video adjunto).

Además, estos árboles suelen adaptarse mejor y ofrecer cosechas de buena calidad cuando se manejan adecuadamente.

Para explicarnos todos los detalles, nos acompañó el ingeniero agrónomo Luis Murillo Alvarado, quien compartió consejos prácticos para que usted también pueda disfrutar de cítricos frescos desde su propio hogar.



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