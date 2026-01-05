Consejos de oro para almacenar su decoración navideña de forma práctica y segura

Guardar la decoración navideña no tiene por qué ser una tarea complicada ni caótica. Con una buena estrategia, este proceso puede realizarse de forma práctica, rápida y eficiente.

La clave está en clasificar, etiquetar y proteger adecuadamente cada elemento, desde luces hasta adornos frágiles. Esto no solo facilita encontrarlos en el futuro, sino que prolonga su vida útil (ver video adjunto).

En esta ocasión, Adriana Mesén comparte recomendaciones sencillas para almacenar la decoración navideña de manera ordenada, segura y funcional, evitando daños y desorden innecesario.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.