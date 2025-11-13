Congelar para aprovechar: el truco que conserva sabor y nutrición

En tiempos en que el ahorro y la eficiencia en la cocina son esenciales, congelar los alimentos se convierte en una excelente estrategia. No solo permite evitar el desperdicio, sino también ganar tiempo en la preparación diaria.



La tecnóloga de alimentos Jessie Usaga explicó en Buen Día cuáles son las comidas que mantienen sus propiedades al congelarse, e incluso aquellas que pueden aumentar su valor nutricional al pasar por este proceso (ver video adjunto).



Desde frutas y verduras hasta preparaciones listas para usar, la especialista comparte consejos prácticos para que el congelador se convierta en un gran aliado de la salud y del bolsillo.



