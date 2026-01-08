Congelar bien para ahorrar más en la cocina

Congelar alimentos en porciones es una práctica sencilla que puede marcar una gran diferencia en su economía y en la organización del hogar. Al dividir correctamente carnes y otros productos antes de llevarlos al congelador, usted evita desperdicios y utiliza solo la cantidad que realmente necesita en cada preparación.

Pero hacerlo bien requiere seguir ciertos pasos: elegir los recipientes adecuados según el tipo de carne, retirar el exceso de aire y definir porciones prácticas para el consumo diario.

En Buen Día, la chef Marjorie Madrigal le explica paso a paso cómo congelar de forma segura y eficiente, para que sus alimentos se conserven mejor y su cocina funcione con mayor orden (ver video adjunto).



