Congelar bien para ahorrar más en la cocina

Esta práctica sencilla puede marcar una gran diferencia en su economía y en la organización del hogar.

Por Teletica.com Redacción 8 de enero de 2026, 9:58 AM

Congelar alimentos en porciones es una práctica sencilla que puede marcar una gran diferencia en su economía y en la organización del hogar. Al dividir correctamente carnes y otros productos antes de llevarlos al congelador, usted evita desperdicios y utiliza solo la cantidad que realmente necesita en cada preparación.

Pero hacerlo bien requiere seguir ciertos pasos: elegir los recipientes adecuados según el tipo de carne, retirar el exceso de aire y definir porciones prácticas para el consumo diario. 

En Buen Día, la chef Marjorie Madrigal le explica paso a paso cómo congelar de forma segura y eficiente, para que sus alimentos se conserven mejor y su cocina funcione con mayor orden (ver video adjunto).

