Conectados todo el día: los aparatos de su casa que le están costando más dinero del que imagina

Si su recibo de luz ha aumentado sin una razón aparente, la respuesta podría estar dentro de su propio hogar. Algunos electrodomésticos consumen mucha más energía de lo que se imagina, sobre todo cuando son modelos antiguos o cuando no se utilizan de manera adecuada.

De acuerdo con recomendaciones de eficiencia energética, los equipos que permanecen conectados o en funcionamiento constante suelen concentrar el mayor porcentaje del gasto eléctrico en una vivienda. A estos se les conoce como "enemigos silenciosos": aparatos que, sin llamar la atención, elevan el consumo mes a mes.

Para revertir esta situación, los expertos sugieren tres acciones concretas: desconectar los equipos que no están en uso, revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos y considerar la sustitución de modelos ineficientes por alternativas con mejor clasificación energética.

En el video adjunto le mostramos cómo identificar estos aparatos en su hogar y qué medidas puede tomar para ver una diferencia real en su próxima factura eléctrica.

