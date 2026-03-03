Cómo restaurar un sobre de cocina y dejarlo como nuevo

La cocina de Buen Día —como probablemente la suya— es un espacio de alto tránsito. Allí colocamos ollas calientes, recipientes pesados, se derraman líquidos y grasa, y con el paso del tiempo la superficie comienza a deteriorarse.

Pero no todo está perdido. Con el tratamiento adecuado, un sobre de madera puede recuperar su brillo y resistencia. Precisamente eso fue lo que logró el experto en muebles Óscar Soto, quien transformó por completo nuestra superficie de trabajo.

Le mostramos el proceso completo de restauración: desde la evaluación del daño hasta el acabado final (ver video adjunto).

Además, conversamos con don Óscar sobre las características que debe tener el material para soportar el uso diario, qué podría suceder si la restauración no se realiza correctamente y cuáles son los pasos fundamentales para renovar un mueble o sobre de cocina similar al nuestro.

Si usted desea darle nueva vida a su cocina, esta entrevista le dará una guía clara y práctica para lograrlo.



