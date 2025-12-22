EN VIVO
¿Cómo eliminar los olores de comida y grasa del hogar?

La actividad constante en la cocina puede dejar aromas persistentes que afectan la sensación de limpieza.

Por Teletica.com Redacción 22 de diciembre de 2025, 9:47 AM

La actividad constante en la cocina puede dejar aromas persistentes que afectan la sensación de limpieza en el hogar.

En Buen Día, le brindamos recomendaciones prácticas para combatir los olores a grasa y comida pesada (ver video adjunto).

Estos consejos son efectivos para mantener su casa fresca, demostrando que un hogar limpio también se percibe a través del aroma.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

