Cinco bonos de vivienda ampliarán oportunidades para familias costarricenses en 2026

Este 2026 traerá nuevas oportunidades para las familias costarricenses, especialmente para la clase media. El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) anunció que ofrecerá cinco tipos distintos de bonos de vivienda, ampliando así las opciones de financiamiento y apoyo.

La iniciativa busca responder a las necesidades actuales del país y facilitar el acceso a soluciones habitacionales adaptadas a distintos perfiles familiares. Con ello, se pretende continuar reduciendo el déficit habitacional y fortalecer el bienestar social (ver video adjunto).

Para conocer en detalle cómo funcionarán estos cinco tipos de bonos y quiénes podrán aplicar, Walter Muñoz, gerente general del Banhvi, nos brindó toda la información que usted necesita saber en esta entrevista.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.