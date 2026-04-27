Bromelias: una planta resistente que es ideal para interiores y exteriores

Las bromelias son plantas tropicales que destacan por sus colores y su capacidad de adaptarse a interiores y exteriores.



Son una opción para quienes buscan especies decorativas que no requieren cuidados complejos ni riego constante.



Para mantenerlas en buen estado, especialistas recomiendan ubicarlas en espacios con buena iluminación, evitar el exceso de agua y limpiar sus hojas de forma regular.



En esta entrevista le mostramos cómo cuidarlas correctamente y qué hacer para prolongar su floración.



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