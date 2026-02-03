Bono de vivienda: requisitos y pasos para solicitarlo en este 2026

Este año, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) financiará 14.000 bonos de vivienda, una oportunidad clave para quienes sueñan con casa propia.

Si usted se ha preguntado cómo acceder a estos bonos, cuáles son las condiciones y cuál es el proceso de solicitud, le tenemos las respuestas.

En Buen Día nos acompañó Wálter Muñoz, gerente interino del Banhvi, para aclarar todas sus dudas (ver video adjunto).



