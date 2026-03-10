Anturios: secretos para una floración saludable

Con sus hojas grandes, brillantes y flores de colores intensos, los anturios se han convertido en una de las plantas ornamentales más apreciadas en los hogares del trópico.

Su característica espata —esa estructura que muchas personas identifican como la flor— aporta un toque elegante y tropical a jardines, balcones e interiores.

Aunque es una planta resistente, lograr que el anturio crezca vigoroso y mantenga una floración constante y saludable requiere algunos cuidados específicos. Factores como la luz adecuada, el tipo de riego, el sustrato y la ventilación pueden marcar la diferencia entre una planta que apenas sobrevive y otra que luce llena de vida.

Para conocer los cuidados esenciales que necesita esta planta, en Buen Día conversamos con la ingeniera agrónoma Jilma Ramírez, quien compartió recomendaciones prácticas para que sus anturios se mantengan fuertes, sanos y con una floración espectacular.



