La psicología de Batman: el trauma inicial

Por Andrés Aguilar de 'House of C'.

Todo lo construido alrededor de Batman ha contribuido a que dejara de ser un personaje ficticio: lo fue, pero actualmente ya no es así. Batman y su universo son muy reales, más allá de lo que creemos, y uno de sus fundamentos más fuertes es la psicología envuelta en el universo del personaje. ¿Acaso es coincidencia que todos los villanos de Batman vayan a dar a un asilo psiquiátrico? ¿Son los traumas de Batman y sus aliados ajenos a los nuestros?

A diferencia de Bruce Wayne y Peter Parker, Kal-El no se traumatiza con la muerte de sus padres, al momento de la catástrofe es un bebé que viaja por el espacio sin noción de lo sucedido, es criado por una familia amorosa y hasta su adultez joven entra en conocimiento de su pasado e historia y la afronta como tal, como una historia. Esto hace que Superman no padezca de la culpa del sobreviviente que sí afronta Bruce y que atormenta a Peter toda su vida, la culpa de estar vivo cuando otros no, y sentir culpa por haber querido ir al teatro, ver una película o haber dejado escapar al ladrón; y saber que sus deseos y acciones fueron responsables de lo acontecido luego, incluyendo la pérdida de sus familiares.