‘Civil War’: Una guerra política en el mundo de los cómics

Dos bandos distintos, dos maneras de pensar, ¿qué es lo políticamente correcto para un superhéroe? Esa fue la propuesta planteada en el año 2006 por la editorial Marvel Comics al lanzar el arco de siete números llamado Civil War ; escrito por Mark Millar (reconocido escritor de obras como Superman Red Son, Ultímate X-Men, Wolverine Old Man Logan ; entre otros) e ilustrado por Steven McNiven ( Ultimate Avengers, Death of Wolverine ) que nos daban una perspectiva de lo que supone ser un superhéroe para mantener su integridad, pero respetando un sistema que todos los civiles debemos seguir.

Como consecuencia de algunos eventos previos de la editorial (Avengers Disassembled, House of M y Decimation), la historia comienza con un accidente provocado por el superhéroe Speedball, miembro del grupo que se hace llamar The New Warriors, que motiva a Nitro, el villano al que se están enfrentando en ese momento, realizara una serie de explosiones alrededor de la ciudad de Stamford, en Connecticut, provocando así la muerte de más de 600 civiles.