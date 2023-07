Troy Baker, la voz de Joel en 'The Last of Us', vendrá a Costa Rica

Troy Baker, la voz oficial de Joel Miller en el videojuego de The Last of Us (2013) estará presente en la 12° edición de Connecturday , a realizarse este 9 y 10 de septiembre en el Centro Nacional de Convenciones.

El aclamado actor que ha dado voz a míticos personajes como Revolver Ocelot (Metal Gear Solid V), Joel Miller (The Last of Us), Arkham Knight (Batman Arkham Knight), Pagan Min (Far Cry 4), Sam Drake (Uncharted 4) y Higgs Monaghan (Death Stranding) será uno de los invitados internacionales de uno de los eventos de videojuegos más grandes de la región.