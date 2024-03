(Review) Planet of Lana: un viaje conmovedor a través del cosmos

Por Pablo Vargas | [email protected]

'Planet of Lana', es una de joyas indies de las que no esperas nadas, y terminas en un mar de lágrimas y con el corazón roto a través de una odisea emocional que trasciende los límites de las narrativas de juegos tradicionales. Desarrollado por un pequeño equipo de developers con una evidente pasión por la narración y la expresión artística, este título de Xbox Series X y PC presenta a los jugadores un mundo apasionante lleno de belleza, misterio y momentos desgarradores que nadie debería perderse.

En esencia, 'Planet of Lana' teje una conmovedora historia de amistad y resiliencia. Los jugadores guían a Lana, una joven exploradora, y su leal compañero robótico a través de un paisaje visualmente impresionante. El estilo artístico dibujado a mano del juego, que recuerda a una pintura viva, eleva la narración a nuevas alturas, creando una experiencia visual fascinante que resuena con cada fotograma.

Planet of Lana

En el juego, asimismo el control de Lana, una joven que pierde a su hermana mientras explora un planeta que ha sido invadido por máquinas alienígenas hostiles para rescatar a su hermana que ha sido secuestrada. A lo largo de su aventura, la acompaña una criatura parecida a un gato llamada Mui.

Ambos deben trabajar juntos para recorrer el mundo del juego y resolver varios acertijos. Lana puede nadar, dirigir a su compañero felino Mui a lugares y darle órdenes, mientras que Mui, que es más pequeña y mucho más ágil, puede acceder a lugares fuera de su alcance y abrir nuevos caminos para Lana.​

La narrativa, comunicada sin necesidad de palabras, es un testimonio del poder de la narración visual, en el que viaje de Lana es a la vez personal y universal, y explora temas de amor, pérdida y la fuerza duradera del espíritu humano. A medida que los jugadores avanzan a través de este tapiz emocional, la ausencia de diálogo se convierte en una elección deliberada, lo que permite que las animaciones evocadoras y la narración ambiental lo digan todo.

Planet of Lana

La mecánica de juego de 'Planet of Lana' es elegantemente simple, pero profundamente efectiva. Los acertijos se integran perfectamente en la narrativa, proporcionando el desafío suficiente para involucrar a los jugadores sin eclipsar el peso emocional de la historia. Los elementos de la plataforma, aunque sencillos, son un placer de navegar, ya que permiten a los jugadores centrarse en la narrativa que se desarrolla sin complejidades innecesarias.



La banda sonora, parte integral de la experiencia, complementa la resonancia emocional de la historia. Cada composición musical subraya el estado de ánimo y la atmósfera, creando un paisaje sonoro inmersivo que permanece en la mente del jugador incluso después de completar el juego. La sinergia entre imágenes, narrativa y música es un testimonio de las cuidadosas decisiones de diseño tomadas por los desarrolladores.

A pesar de su modesta escala, 'Planet of Lana' es un grato testimonio del potencial de los juegos independientes para ofrecer experiencias profundas y emocionalmente resonantes. Invita a los jugadores a un viaje conmovedor que trasciende los límites de los juegos tradicionales, dejando una impresión indeleble que se extiende más allá de la pantalla. Para aquellos que buscan una aventura narrativa bellamente diseñada que toque la fibra sensible, 'Planet of Lana' es una adición estelar al panorama de los juegos que nadie debería perderse.

Planet of Lana

Calificación final: 9/10



Este review se basa en una copia comercial de la versión de prensa de 'Planet of Lana' para Xbox Series X proporcionada por Xbox. El juego se encuentra disponible para Xbox y PC.