Nuestra reseña tras probar la Kingston Fury Renegade, la nueva SSD para consolas next-gen

22 de junio de 2022, 17:46 PM

Por Pablo Vargas | [email protected]

La posibilidad de tener capacidades de almacenamiento de alto rendimiento, que permitan incorporar inmensos catálogos de juegos que superan los 100GB, y en paralelo, reducir los tiempos de carga al mínimo, y pasar, en cuestión de segundos, de la pantalla de carga al juego con un pestañeo, era algo que las consolas tenían pendiente desde que los discos de estado sólido (SSD) llegaron a PC.



Las empresas a cargo de la nueva generación de consolas, tanto PlayStation como Xbox, han incorporado SSD que aumentan su capacidad de almacenamiento y tiempos de respuesta y carga en sus dispositivos; la meta es poder abaratar costos y que las consolas no superen los $600.

Actualmente, las SSD internas tienen una capacidad máxima de 1TB que no permite instalar más de 10 juegos de 100GB en las consolas sin consumir todo el almacenamiento; la buena noticia es ya existen SSD externas avaladas por PlayStation y Microsoft, de hasta 4TB de memoria, que se pueden instalar de manera fácil y rápida para ampliar la capacidad de nuestras consolas en menos de cinco minutos.



Una de las más populares en prestigio, calidad y precio es la Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, y hoy nos dimos a la tarea de repasar su desempeño en nuestra sección de 'Reviews' en la Revista Level Up de Teletica.com.



1. Características: De primera entrada, la Kingston Fury Renegade tiene un diseño simple y efectivo (es de tamaño medio) con 80 mm de largo, 23 mm de ancho y 3,5 mm de grosor (pesa menos de 7 gramos), que ofrece una memoria expandible que va desde los 2TB hasta 4TB (lo que permite almacenar más de 40 juegos de 100 GB cada uno), con velocidades de 7.300 B/s de lectura y escritura (lo que hace que los juegos carguen casi de manera instantánea) y una resistencia a temperaturas de seguridad entre -40 C y 85 C (ideal para entornos como el nuestro, de alta humedad y calor).



2. Instalación: La instalación de la memoria en la consola se puede realizar en diez breves pasos que hemos ilustrado en Revista Level Up, pero que resumimos brevemente a continuación: el proceso consiste en quitar las tapas, abrir la consola, quitar los tornillos, instalar la SSD, poner todo en su lugar, formatear y disfrutar de nuestros juegos favoritos; todo en menos de 10 minutos.



3. Rendimiento: La SSD se comporta a la altura de las expectativas con unos tiempos de carga ínfimos que hacen que juegos como Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 o Horizon Forbidden West en sus versiones next-gen vayan a velocidades estables e impresionantes en cuanto a tiempos de carga se refiere. Por ejemplo, el tiempo que transcurre desde el momento en que iniciamos el título de Ghost of Tsushima en PS5 y empezamos a jugar es de tan solo 6,26 segundos; mientras que al instalarse en un disco duro regular, su tiempo es de 20,4 segundos.



4. Precio: En Costa Rica, la Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD se encuentra a un precio recomendado por Kingston de ₡130.000; la empresa que lo distribuye en nuestro país es CR Games CR y cuentan con 5 años de garantía de fábrica.



5. Valoración final: La SSD de Kingston es realmente fácil y rápida de instalar, tiene un rendimiento a la altura de las expectativas y se encuentra en la franja de precios más accesibles que existen actualmente en el mercado nacional; un producto de calidad y de prestigio que cuenta con una amplia garantía que cubre básicamente toda la generación.