Final Fantasy XVI, una epopeya mágica al estilo 'Game of Thrones'

8 de marzo de 2024, 10:05 AM

Con 'Final Fantasy XVI' no hay margen para las dudas. Desde el momento en que se inicia el juego, queda claro que nos encontramos frente a una experiencia que no solo satisface las expectativas, sino que las supera de manera magistral. La historia envuelve al jugador en un abrazo inquebrantable, presentando una trama madura y cruda que evoca la complejidad y oscuridad de la edad dorada de 'Game of Thrones' antes del lamentable descalabro de su primera temporada.