'Alan Wake 2' y 'Baldur’s Gate 3' ganan el GOTY en Level Up Awards

Por Teletica.com Redacción | 11 de abril de 2024, 17:22 PM

Por Pablo Vargas | [email protected] | Instagram: @pvargas17 | @revistalevelup.



'Alan Wake 2' y 'Baldur's Gate 3' se coronaron como los mejores videojuegos de 2023 al alzarse, de manera indiscutible, con el título de 'Mejor juego del año' en las votaciones del jurado de especialistas y de lectores en la onceava edición de los Level Up Awards.



Revista Level Up dio a conocer a los diferentes ganadores de los premios Game of the Year (GOTY), que valoraron los mejores videojuegos del año, en una ceremonia en la que participaron más de 1.3 millones de seguidores y un jurado de 100 especialistas de la industria nacional de entretenimiento electrónico.

Estos son los principales ganadores de la 11° edición Level Up Awards:



Mejor videojuego de PlayStation

- Jurado de especialistas: Alan Wake 2.

- Votación de lectores: Marvel's Spider-Man 2.



Mejor videojuego de PC

- Jurado de especialistas y voto de lectores: Baldur's Gate 3.



Mejor videojuego de Xbox

- Jurado de especialistas: Alan Wake 2.

- Votación de lectores: Starfield.

Mejor videojuego de Nintendo



- Jurado de especialistas y voto de lectores: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor videojuego de competitivo



- Jurado de especialistas: Fortnite.

- Votación de lectores: League of Legends.

Mejor expansión/DLC



- Jurado de especialistas y voto de lectores: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Mejor director(a)



- Jurado de especialistas: Sam Lake (Alan Wake 2).

- Votación de lectores: Swen Vincke (Baldur's Gate 3).

Mejor videojuego del año 2023



- Jurado de especialistas: Alan Wake 2.

- Votación de lectores: Baldur's Gate 3.

En las categorías nacionales, Fiorella Chaves y Michael Quesada se llevaron el premio a mejor streamer y creador de contenido nacional, en la votación de los lectores y jurado de especialistas.



El videojuego nacional 'My Name is Mayo 2' de Sunna Entertaiment se coronó con el título de 'Mejor videojuego nacional del año'.