Tica Michelle Montero acusa a Cruz Azul de sufrir maltrato

La jugadora costarricense Michelle Montero no continuará en Cruz Azul de México y ante su salida denunció haber sido víctima de maltrato en el equipo.

"Empecé a tener problemas porque el cuerpo técnico de Cruz Azul se me acercó y me dijo: 'Mich, si fuera por nosotros no estuvieras acá'. Uno como jugadora se siente mal, porque no está acostumbrada a que el cuerpo técnico le diga eso", comentó Montero a ESPN México. Y agregó: "Siento que, en lo personal, no es nada profesional que una persona te diga eso. O sea, si te molesta algo, pues dígamelo, en la cancha qué me hace falta, qué tengo qué mejorar".



La seleccionada nacional indicó que incluso en una oportunidad la sacaron de un entrenamiento.



"Al siguiente partido no me pusieron ni un solo minuto, pues está bien. Lógicamente, yo estaba bajoneada y luego me sacaron del entrenamiento. Fui a recursos humanos y les dije que no me gustaba cómo me estaban tratando, que la verdad estaba muy cansada. No sé si es por ser extranjera, si ellos son muy nacionalistas, pero que estaba muy cansada de esto, de que me estaban tratando mal", añadió.

Michell Montero, jugadora de Cruz Azul de México es seleccionada nacional. Foto: Prensa Fedefútbol​​

También indicó que en una oportunidad le llamaron la atención por llegar al equipo con una camiseta de la Selección Nacional.

"Me dijeron que no se podía. Los encaré con respeto y les dije: 'Estoy de acuerdo que yo no puedo traer la camisa de América, o de Querétaro, porque son clubes, pero estamos hablando que es mi país, que es la camisa con la que debuté en la Selección de Costa Rica mayor", aseguró.

La nacional fue enfática en que es en tema de disciplina, el equipo azteca no tiene nada que reprocharle.

"Creo que ellos no tienen nada que hablar porque siempre estuve ahí, siempre llegaba a tiempo. No sé si les molestaba, pero terminando el entrenamiento yo agarraba mis cosas y me iba. Yo siempre he sido así, desde mis 15 años que debuté en Primera División, es mi forma de ser", concluyó.

La institución no ha emitido ninguna versión oficial al respecto, solo dedicó un arte en redes sociales para Montero y las otras jugadoras que no seguirán en el equipo.

¡Gracias y mucho éxito en todo lo que venga! 👊🏻 pic.twitter.com/DMh6VcQe7f — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) May 6, 2022