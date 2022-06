Mundial Femenino llegará a las siete provincias gracias al "Vamos Juntas Tour"

Por José Fernando Araya | 9 de junio de 2022, 12:55 PM

Todos los fines de semana, a partir de este 11 de junio y hasta el 23 de julio, comenzará el “Vamos Juntas Tour” que busca acercar todavía más el próximo Mundial Femenino Sub20 con todas las provincias del país.

Se trata de un festival de fútbol que llegará a Limón, Cartago, Nicoya, Puntarenas, Pérez Zeledón, San Carlos y Santa Bárbara de Heredia con el fin de juntar a cientos de niñas futbolistas para impulsar la práctica del fútbol femenino.

El Comité Organizador Local, en unión con el Programa de Desarrollo del Fútbol Femenino de la FIFA, realizará estos festivales con la presencia de diferentes escuelas de fútbol de niñas entre los 8 y 13 años que participarán en actividades desde partidos de fútbol, juegos recreativos y charlas relacionadas con la Copa Mundial.

“Llevaremos entusiasmo y un mensaje positivo y esperanzador a varias comunidades del país a través de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y del fútbol femenino. Queremos que nuestra voz se escuche: ‘Vamos Juntas’, llegando a más de 800 niñas en estos festivales”, mencionó a la Fedefútbol, Víctor Umaña, director ejecutivo del Comité Organizador Local.

Por su parte, Elieth Artavia, coordinadora de la Camapaña del Fútbol Femenino, expresó que “nuestra misión es incentivar la práctica masiva del fútbol en niñas y jóvenes de manera que se convierta en un vehículo de formación integral y físico”.

Como plus a las actividades, al final de cada una de las actividades, todas las niñas y asistentes tendrá la oportunidad de tomarse fotografías con el trofeo del evento.

Las fechas del “Vamos Juntas Tour” es el siguiente:

Limón Centro: Sábado 11 de junio, de 8 a.m. a 12 m. d. Estadio Juan Gobán

Cartago Centro: Sábado 18 de junio, de 8 a.m. a 12 m. d. Cancha Dulce Nombre

Nicoya (Guanacaste): Sábado 25 de junio, de 8 a.m. a 12 m. d. Estadio Chorotega

Puntarenas Centro: Sábado 2 de julio, de 8 a.m. a 12 m. d., Estadio Miguel ‘Lito’ Pérez

Pérez Zeledón (San José): Sábado 9 de julio, de 8 a.m. a 12 m. d. Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

San Carlos (Alajuela): Sábado 16 de julio, de 8 a.m. a 12 m. d., Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Santa Bárbara (Heredia): Sábado 23 de julio, de 8 a.m. a 12 m. d., Estadio Carlos Alvarado.