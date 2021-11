Manudas no se desconcentran con el invicto

Por Adrián García

La Liga Deportiva Alajuelense pone a prueba su invicto en la final nacional del fútbol femenino contra el Deportivo Saprissa.



Sin embargo, las manudas le restan importancia a ese detalle estadístico porque saben que lo importante es alzar el título de campeonas. Desde el torneo anterior, contra Pococí, las rojinegras no caen derrotadas.



“Lo del invicto ni siquiera está en la cabeza de nosotras. Lo importante es sacar este partido primero y luego, cerrar en casa fuerte para ser bicampeonas. Los otros títulos o récords vienen por añadidura”, señaló Gabriela Guillén en entrevista para el programa Cambio de Juego de Teletica Radio.



Al igual que las moradas, en Alajuelense ven el parón que tuvo el torneo como una oportunidad de mejora y consideran que estar en una final es suficiente para mantener la motivación a tope.



“Todas tenemos claro que qué más motivación que estar en una final y portar el escudo de una institución que desde el día uno nos ha dado el apoyo. No tenemos que buscar motivaciones en otros lados”, aseguró Guillén.



Aunque cierran en el estadio Alejandro Morera Soto, las leonas saben que no pueden perder la concentración en el primer juego que se llevará a cabo este viernes, en el Ricardo Saprissa.



“No podemos pensar en nuestro partido en casa, sin antes pasar por este”, concluyó.