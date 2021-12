Entrenadora costarricense da un paso importante en su carrera en Estados Unidos

La costarricense Jimena Rojas dio un paso importante en su carrera como entrenadora al ser contratada por el Ashville City de la USL W League, que representa la segunda liga en importancia del fútbol femenino en los Estados Unidos.

El Ashville City es un club de Carolina del Norte que está invirtiendo en el fútbol femenino y una de sus apuestas fue contar con sus servicios. Rojas antes era entrenadora del High Land Football Club también en Ashville.

“Creo que es consecuencia de todo el esfuerzo que he venido realizando a través de los años. Me siento muy emocionada, dar el salto a esa liga es un sueño hecho realidad. Me he preparado para asumir ese reto”, manifestó Rojas en el espacio Cambio de Juego de Teletica Radio.

La costarricense aseguró que en el 2011 tuvo la oportunidad de prepararse en Alemania y ese paso le cambió la vida para lo que está viviendo hoy.

En este momento la USL W League se encuentra en un período de reclutamiento y buscan talento para jugar la temporada entre los meses de mayo y agosto. Una de las aspiraciones de Rojas es poder contar con jugadoras latinas o incluso costarricenses en el club.

“Es una prioridad para mí, definitivamente como mujer latinoamericana, tener la presencia de una latina. Pero si no hacemos una buena elección, podemos comprometer esa selección. Es uno de mis objetivos, no obstante, el equipo va a contar con un gran nivel”, expresó.

Sobre el crecimiento del fútbol femenino en Costa Rica afirmó que le agrada ver el desarrollo de los últimos años, en comparación cuando ella jugaba. No obstante, reconoce que aún falta mucho por mejorar.

“El fútbol femenino ha crecido, sin embargo, no con la rapidez que uno quisiera. Uno de los primeros pasos es dejar de pensar en Uncaf y buscar la manera de competir con Concacaf”, aseveró.

Rojas fue jugadora profesional en Costa Rica, como entrenadora dirigió a Coronado. Además, en el fútbol nacional masculino fue asistente de Omar Royero en la Universidad de Costa Rica.