El final de un "tabú": las mujeres que hacen historia en el fútbol albanés

6 de marzo de 2023, 8:36 AM

No resulta fácil romper los estereotipos sexistas cuando la prensa local de este país de 2,8 millones de habitantes ha llegado a referirse a ella en titulares como "la árbitra sexy que hace subir la temperatura".

El arbitraje "no es una cuestión de género, sino de competencia", subraya Emanuela, que ha arbitrado una docena de partidos internacionales en estadios europeos.

"He sufrido, he llorado".

"He sufrido, he llorado, he tenido que tragarme mis lágrimas en cada ocasión. Decidí levantarme y luchar", cuenta.