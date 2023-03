Ejercicio ayudó a participante de ‘Force Masters’ a superar trauma familiar

“Es de mi agrado contarles que a mis 12 años pasé por mi etapa más oscura porque no tenía ningún apoyo firme, ya que yo vivía de casa en casa por situaciones económicas o familiares. No tenía mucho. Ahí fue donde ingresó una de las personas que más ha impactado mi vida y la que más me ha enseñado, Nancy Esquivel. Ella me adoptó a mis 14 años, ya viejo, yo ya traía mis mañas y ella me pulió y me ha convertido en el hombre que soy ahora. Le doy gracias a ella, porque sin ella no sé dónde estaría, ya que esos pasos no iban a ser los más convenientes”, agregó el concursante.