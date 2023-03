De una infancia complicada a triunfar en ‘Force Masters’: la historia de José Fallas

“Después ya vino otra etapa que fue que mi papá salió de prisión, se suponía que en ese momento íbamos a estar más unidos y fuertes, y todo se iba a solucionar. Pero fue cuando se puso más complicado, porque una de mis hermanas, la menor, siendo una niña de 14 años, empezó a consumir drogas estando en el cole y empezó a no llegar a la casa a dormir. Fue cuando ella falleció en marzo de 2005, la encontraron muerta en un cafetal. Y para el 2007 me dicen que me tienen que dar una noticia, que me prepare y haga una oración. Yo la hice y me contaron que habían encontrado a mi hermano muerto en la cárcel. Entonces la vida se pone horrible porque usted no logra entender y entra en frustración”, declaró.