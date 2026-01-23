Tablero electoral: David Hernández vs. Fernando Zamora

La denuncia que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) presentó por un supuesto plan para matar al presidente Rodrigo Chaves fue uno de los temas que más discutieron los candidatos David Hernández y Fernando Zamora en esta nueva partida de Tablero electoral.

Zamora, aspirante del Partido Nueva Generación, fue vinculado indirectamente con ese escándalo, precisamente porque Óscar Campos, uno de los denunciados, es parte de su campaña.

Por eso, el abogado llevó la discusión hacia ese frente con la complicidad del aspirante del Partido de la Clase Trabajadora, ultradefensor de los derechos humanos.

Aunque hubo muchísimas coincidencias en esta partida, sí hubo pequeñas discrepancias en temas puntuales como la posibilidad del levantamiento bancario sin necesidad de una orden judicial, algo que Zamora rechaza y Hernández respalda.

Observe este entretenido duelo en el video adjunto.