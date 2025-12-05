Vacaciones en familia: diversión para niños y adultos mayores

Con muchos niños disfrutando de sus vacaciones, es el momento ideal para compartir actividades en familia.

Le presentamos opciones entretenidas pensadas tanto para los más pequeños como para los adultos mayores.

La geriatra y gerontóloga, Laura Víquez, le hace una serie de recomendaciones de experiencias seguras y divertidas que unan a toda la familia (ver video adjunto).



