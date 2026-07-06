¿Una infidelidad puede generar una indemnización?

¿Una infidelidad puede tener consecuencias económicas? En Costa Rica existen procesos en los que los tribunales han reconocido indemnizaciones relacionadas con una infidelidad. La decisión depende de las pruebas y del daño acreditado.

Algunas resoluciones judiciales divulgadas por medios nacionales establecen compensaciones de hasta ₡5 millones.

La legislación costarricense no contempla una indemnización automática por infidelidad. Los jueces valoran cada caso y determinan si existe un daño que justifique una compensación.

En el video adjunto, el abogado Pedro Beirute explica cómo han resuelto los tribunales estos procesos y cuáles aspectos debe conocer sobre este tema.

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