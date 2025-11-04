Todo lo que debe saber sobre el régimen de visitas para abuelos y tíos

En Costa Rica, la legislación reconoce que el interés superior de los niños y niñas va más allá de su relación con los padres. También contempla los lazos con otros familiares cercanos, como abuelos e incluso tíos, quienes pueden solicitar un régimen de visitas o interrelación familiar cuando las circunstancias lo justifiquen.

Sin embargo, llevar esto a la práctica puede generar dudas: ¿cómo se realiza el proceso legal?, ¿qué derechos y responsabilidades existen?, ¿qué implicaciones emocionales surgen?

