Suegras y pareja: cuándo la relación se vuelve un problema

La relación con la suegra puede convertirse en una fuente importante de apoyo para la familia; sin embargo, ciertas conductas pueden generar conflictos dentro de la pareja.

Especialistas en relaciones familiares explican que el problema no radica en la cercanía, sino en las acciones que afectan la autonomía, la intimidad o la toma de decisiones.

Algunas señales de alerta incluyen:

Opiniones constantes sobre decisiones de pareja sin ser solicitadas.

Intentos de controlar aspectos relacionados con la crianza de los hijos.

Intervenciones que provocan conflictos entre los miembros de la pareja.

Invasión de espacios personales o familiares.

Uso de la culpa para influir en decisiones importantes.

Los expertos recomiendan establecer límites claros, mantener una comunicación respetuosa y fortalecer los acuerdos dentro de la relación.

En el video adjunto de Buen Día conocerá herramientas para identificar estas situaciones y proteger la armonía familiar.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de Buen Día en nuestro canal de Youtube.