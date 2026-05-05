¿Su pareja le oculta conversaciones? Podría ser una señal de infidelidad emocional

¿Puede existir infidelidad sin contacto físico? La respuesta apunta a los vínculos emocionales.

La infidelidad emocional ocurre cuando una persona establece una conexión íntima o afectiva con alguien fuera de su relación de pareja, lo que debilita el vínculo principal.

Algunas señales de alerta incluyen ocultar conversaciones, compartir temas personales que antes se reservaban a la pareja, priorizar el tiempo con otra persona y generar distancia emocional en la relación.

Aunque no exista contacto físico, este tipo de vínculo puede provocar sentimientos de traición, inseguridad y pérdida de confianza (ver video adjunto en la portada).

En la entrevista, una psicóloga analiza este fenómeno, sus implicaciones y cómo identificarlo a tiempo.

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