¿Su pareja le oculta conversaciones? Podría ser una señal de infidelidad emocional
Especialista explica cómo los vínculos emocionales con terceros pueden afectar la estabilidad de una relación de pareja, incluso sin contacto físico.
¿Puede existir infidelidad sin contacto físico? La respuesta apunta a los vínculos emocionales.
La infidelidad emocional ocurre cuando una persona establece una conexión íntima o afectiva con alguien fuera de su relación de pareja, lo que debilita el vínculo principal.
Algunas señales de alerta incluyen ocultar conversaciones, compartir temas personales que antes se reservaban a la pareja, priorizar el tiempo con otra persona y generar distancia emocional en la relación.
Aunque no exista contacto físico, este tipo de vínculo puede provocar sentimientos de traición, inseguridad y pérdida de confianza (ver video adjunto en la portada).
En la entrevista, una psicóloga analiza este fenómeno, sus implicaciones y cómo identificarlo a tiempo.
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