¿Qué son los ‘therians’ y por qué generan debate?

En los últimos meses, el movimiento conocido como Therian ha despertado conversación y preocupación entre muchos padres de familia en Costa Rica. Se trata de jóvenes que aseguran identificarse, a nivel psicológico o espiritual, con ciertos animales, y que adoptan comportamientos, símbolos o formas de expresión vinculadas a ellos.

En Buen Día, se analizó este fenómeno desde una mirada informativa y equilibrada. Más allá de mitos o alarmas, especialistas explican que es fundamental que usted comprenda el contexto, escuche y dialogue antes de emitir juicios (ver video adjunto).

Entender qué hay detrás de esta tendencia puede ayudarle a acompañar mejor a sus hijos, fortalecer la confianza y evitar reacciones que profundicen la brecha generacional.

