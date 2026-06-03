¿Qué pasa cuando un adulto mayor no tiene quien lo cuide?

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 la población de personas adultas mayores alcanzó las 576.017 personas.

El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para muchas familias. Una de las principales inquietudes surge cuando una persona adulta mayor necesita cuidados permanentes y no cuenta con familiares disponibles para brindarlos.

La legislación costarricense establece deberes de asistencia familiar para las personas de la tercera edad cuando estas no pueden satisfacer sus necesidades básicas por cuenta propia. Existen casos en los que las familias requieren apoyo adicional para garantizar una atención adecuada.

El abandono de una persona adulta mayor puede generar consecuencias legales. Por esta razón, resulta importante conocer las alternativas de orientación y acompañamiento disponibles.

En el video adjunto de Buen Día conversamos con especialistas de Conapam sobre las responsabilidades de las personas cercanas y las opciones de apoyo existentes.

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