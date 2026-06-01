¿Qué ocurre con los bienes gananciales tras una separación?

El fin de una relación suele generar dudas sobre la distribución de bienes. La vivienda, los vehículos, los ahorros y otros activos forman parte de las consultas más frecuentes.



Los bienes gananciales corresponden, en términos generales, a los adquiridos durante la convivencia mediante el esfuerzo común de la pareja. No obstante, existen excepciones establecidas por la ley y cada situación requiere un análisis individual (ver video adjunto).



En Buen Día conversamos sobre los bienes gananciales, los derechos de cada parte y los aspectos que deben considerarse al finalizar una relación.



En el video adjunto encontrará información sobre la distribución de bienes según la legislación costarricense.



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