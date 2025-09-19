¿Puede una expareja reclamar pensión? La respuesta está en la ley

Aunque comúnmente se asocian las pensiones con el bienestar de los hijos, lo cierto es que también pueden aplicarse a exparejas, según el caso. Se trata de un tema complejo, pero cada vez más frecuente tanto en Costa Rica como en el mundo.

En la entrevista que aparece en la portada, una abogada explica cómo funcionan las pensiones alimentarias entre excónyuges o convivientes, y qué condiciones deben cumplirse para que procedan legalmente. Además, analiza algunos casos internacionales que han dado de qué hablar (repase la información completa en el video adjunto).



Si está atravesando una separación o simplemente desea informarse, este segmento le será de gran utilidad.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.