Poner límites sin romper lazos: el reto de muchas familias

La familia suele ser una fuente de apoyo y afecto, pero también pueden existir dinámicas que generan desgaste emocional.

Comentarios constantes que minimizan sus sentimientos, críticas frecuentes o intentos de hacerle sentir culpable son conductas que pueden afectar la autoestima y el bienestar psicológico.

Se sabe que muchas personas normalizan estas situaciones porque provienen de familiares cercanos, sin reconocer el impacto que pueden tener en su calidad de vida.

Los expertos señalan que establecer límites saludables no significa romper relaciones, sino aprender a proteger su bienestar emocional mediante una comunicación clara, respetuosa y firme.

Hoy conversamos sobre esas conductas familiares que pueden afectar su salud emocional y cómo aprender a identificarlas. En el video adjunto abordamos herramientas prácticas para fortalecer límites sanos y relaciones más respetuosas.

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