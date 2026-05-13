La obligación familiar que muchos ticos desconocen: padres que piden pensión a hijos

Muchas personas desconocen que los padres también pueden solicitar pensión alimentaria a sus hijos cuando no logran cubrir sus necesidades básicas. Esta posibilidad está contemplada en el Código de Familia (ver video adjunto).

La legislación establece una obligación recíproca de ayuda familiar. El proceso aplica cuando los padres enfrentan una condición de necesidad y los hijos tienen capacidad económica para colaborar.

El trámite debe realizarse ante los juzgados de pensión alimentaria correspondientes.

En Buen Día explicamos cómo funciona este proceso, cuándo aplica y cuáles aspectos contempla la legislación costarricense.

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