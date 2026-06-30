La ley define quién hereda si no existe un testamento: así funciona el proceso

El testamento facilita la distribución de los bienes después del fallecimiento de una persona. También ayuda a reducir conflictos entre familiares.

Muchas personas no elaboran este documento. En esos casos, la legislación costarricense determina quiénes tienen derecho a heredar. La distribución sigue un orden establecido por ley. El proceso inicia con los familiares más cercanos y continúa con otros parientes cuando corresponde.

En Buen Día conversamos con la abogada Eslava Hernández sobre las sucesiones intestadas y las dudas más frecuentes relacionadas con este procedimiento.

En la entrevista conocerá el orden de herederos que establece la legislación y la importancia de planificar la sucesión patrimonial.

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