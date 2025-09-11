Infidelidad y silencios: las principales causas del divorcio en Costa Rica
La psicóloga Marcela Arce analiza las principales causas de separación en el país y comparte consejos para que las parejas trabajen sus vínculos antes de que la ruptura sea inevitable.
“Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar”.
Esta frase, tomada de una popular canción del grupo Mocedades, ilustra lo que para muchas parejas sigue siendo la principal causa de divorcio: la infidelidad.
En Costa Rica, este motivo, sumado a los silencios y la falta de comunicación, se ha convertido en uno de los mayores detonantes de separación. En el video que aparece en la portada, la psicóloga Marcela Arce analiza estas dinámicas y explica cómo impactan en la vida de pareja.
Según Arce, la infidelidad no solo rompe la confianza, también erosiona la autoestima de quienes la sufren y crea una herida difícil de sanar. Sin embargo, advierte que no siempre se trata del único problema: los silencios, la falta de diálogo y la incapacidad de expresar emociones son factores que desgastan poco a poco la relación.
La especialista insiste en que trabajar la comunicación, fortalecer la empatía y atender las necesidades emocionales de ambos puede marcar la diferencia.
Su llamado es a reconocer los problemas antes de que sea demasiado tarde y a buscar ayuda profesional cuando las dificultades comienzan a superar a la pareja.
