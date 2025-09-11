Infidelidad y silencios: las principales causas del divorcio en Costa Rica

“Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar”.

Esta frase, tomada de una popular canción del grupo Mocedades, ilustra lo que para muchas parejas sigue siendo la principal causa de divorcio: la infidelidad.



En Costa Rica, este motivo, sumado a los silencios y la falta de comunicación, se ha convertido en uno de los mayores detonantes de separación. En el video que aparece en la portada, la psicóloga Marcela Arce analiza estas dinámicas y explica cómo impactan en la vida de pareja.



Según Arce, la infidelidad no solo rompe la confianza, también erosiona la autoestima de quienes la sufren y crea una herida difícil de sanar. Sin embargo, advierte que no siempre se trata del único problema: los silencios, la falta de diálogo y la incapacidad de expresar emociones son factores que desgastan poco a poco la relación.



La especialista insiste en que trabajar la comunicación, fortalecer la empatía y atender las necesidades emocionales de ambos puede marcar la diferencia.



Su llamado es a reconocer los problemas antes de que sea demasiado tarde y a buscar ayuda profesional cuando las dificultades comienzan a superar a la pareja.



Vea la entrevista completa y reflexione con nosotros sobre cómo cuidar su relación desde lo cotidiano.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.