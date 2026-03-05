Héroes invisibles: ¿cómo protege el país a los cuidadores?

En Costa Rica, más de 576 mil personas adultas mayores forman parte de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Detrás de cada una de ellas, muchas veces hay una persona cuidadora: cerca de 300 mil costarricenses asumen esta labor con entrega y compromiso.

Pero surge una pregunta urgente: ¿quién cuida a quien cuida? El desgaste físico, emocional y económico es una realidad de la que poco se habla.

Para profundizar en derechos humanos, límites necesarios, permisos laborales y respaldo legal, conversamos con Andrea Monge, de AGECO, y el abogado especialista en derecho laboral Joaquín Acuña (ver video adjunto).

Un espacio para visibilizar, orientar y reconocer a quienes sostienen, muchas veces en silencio, una de las tareas más demandantes y valientes de nuestra sociedad.



