Héroes invisibles: ¿cómo protege el país a los cuidadores?
El desgaste físico, emocional y económico es una realidad de la que poco se habla.
En Costa Rica, más de 576 mil personas adultas mayores forman parte de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Detrás de cada una de ellas, muchas veces hay una persona cuidadora: cerca de 300 mil costarricenses asumen esta labor con entrega y compromiso.
Pero surge una pregunta urgente: ¿quién cuida a quien cuida? El desgaste físico, emocional y económico es una realidad de la que poco se habla.
Para profundizar en derechos humanos, límites necesarios, permisos laborales y respaldo legal, conversamos con Andrea Monge, de AGECO, y el abogado especialista en derecho laboral Joaquín Acuña (ver video adjunto).
Un espacio para visibilizar, orientar y reconocer a quienes sostienen, muchas veces en silencio, una de las tareas más demandantes y valientes de nuestra sociedad.
