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Estilo de Vida

El rol de la madrastra: límites para una convivencia sana

Esta relación implica desafíos emocionales y familiares.

Por Teletica.com Redacción 26 de mayo de 2026, 9:30 AM

Una nueva relación puede transformar la dinámica familiar. El rol de madrastra genera dudas sobre límites, autoridad y convivencia. 

Especialistas recomiendan respetar vínculos familiares previos, construir confianza de forma gradual y evitar imponer autoridad sin acuerdos. 

El objetivo es desarrollar relaciones basadas en respeto y acompañamiento. En el video adjunto analizamos cómo fortalecerlas.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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