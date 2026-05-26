Estilo de Vida
El rol de la madrastra: límites para una convivencia sana
Esta relación implica desafíos emocionales y familiares.
Una nueva relación puede transformar la dinámica familiar. El rol de madrastra genera dudas sobre límites, autoridad y convivencia.
Especialistas recomiendan respetar vínculos familiares previos, construir confianza de forma gradual y evitar imponer autoridad sin acuerdos.
El objetivo es desarrollar relaciones basadas en respeto y acompañamiento. En el video adjunto analizamos cómo fortalecerlas.
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