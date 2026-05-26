El rol de la madrastra: límites para una convivencia sana

Una nueva relación puede transformar la dinámica familiar. El rol de madrastra genera dudas sobre límites, autoridad y convivencia.

Especialistas recomiendan respetar vínculos familiares previos, construir confianza de forma gradual y evitar imponer autoridad sin acuerdos.

El objetivo es desarrollar relaciones basadas en respeto y acompañamiento. En el video adjunto analizamos cómo fortalecerlas.



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