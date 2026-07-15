Estilo de Vida
Derechos laborales para quienes cuidan a un familiar
En 'Buen Día' explicamos cuáles opciones contempla la legislación y otros mecanismos disponibles.
El cuido de un familiar puede requerir tiempo y dedicación. Muchas personas desconocen las alternativas laborales que facilitan el equilibrio entre el trabajo y esa responsabilidad.
En Buen Día explicamos cuáles opciones contempla la legislación y qué medidas pueden aplicarse según cada situación.
Entre las principales alternativas destacan:
- Licencias previstas por ley para casos específicos.
- Disfrute de vacaciones.
- Permisos con o sin goce de salario.
- Beneficios establecidos en convenciones colectivas o políticas internas.
- Acuerdos con el empleador para implementar medidas de flexibilidad laboral.
En el video adjunto conocerá cuándo pueden aplicarse estas opciones y por qué resulta importante recibir orientación en materia laboral.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.