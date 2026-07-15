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Derechos laborales para quienes cuidan a un familiar

En 'Buen Día' explicamos cuáles opciones contempla la legislación y otros mecanismos disponibles.

Por Teletica.com Redacción 15 de julio de 2026, 9:51 AM

El cuido de un familiar puede requerir tiempo y dedicación. Muchas personas desconocen las alternativas laborales que facilitan el equilibrio entre el trabajo y esa responsabilidad.

En Buen Día explicamos cuáles opciones contempla la legislación y qué medidas pueden aplicarse según cada situación.

Entre las principales alternativas destacan:

  • Licencias previstas por ley para casos específicos.
  • Disfrute de vacaciones.
  • Permisos con o sin goce de salario.
  • Beneficios establecidos en convenciones colectivas o políticas internas.
  • Acuerdos con el empleador para implementar medidas de flexibilidad laboral.

En el video adjunto conocerá cuándo pueden aplicarse estas opciones y por qué resulta importante recibir orientación en materia laboral.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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