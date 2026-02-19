Cuando su hijo se casa: el reto emocional de ser suegra o suegro

Convertirse en suegra o suegro por primera vez no es solo sumar a alguien a la mesa familiar. Para usted puede significar un cambio profundo de rol, de dinámicas y de expectativas. De pronto, surgen emociones que no siempre son fáciles de reconocer: celos, temores, inseguridad o esa sensación incómoda de estar perdiendo control sobre la vida de su hijo o hija.

En el programa Buen Día de Teletica, la psicóloga Marcela Arce explicó que estas reacciones son más comunes de lo que usted imagina. La clave está en comprender que el vínculo no se pierde, sino que se transforma. Aceptar el cambio, establecer límites sanos y fortalecer la comunicación puede marcar la diferencia entre el conflicto y una relación armoniosa con la nueva pareja de su hijo o hija (ver video adjunto).

Este tema, que toca fibras sensibles en muchos hogares costarricenses, se aborda con herramientas prácticas para que usted viva esta etapa con madurez y tranquilidad.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.



