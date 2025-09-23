Cuando el amor se convierte en control: señales de celos peligrosos

¿Los celos son una muestra de amor o una señal de alarma en la relación? Esa es una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de parejas. La psicóloga Melissa Céspedes aclara que los celos, en cierta medida, pueden parecer naturales, pero cuando comienzan a generar malestar constante o limitan la libertad de la otra persona, se transforman en un riesgo para la salud emocional.



Entender de dónde surgen es el primer paso para manejarlos de manera adecuada. Reconocer las señales a tiempo es fundamental para construir relaciones más equilibradas y saludables, basadas en el respeto mutuo y la confianza (repase la información completa en el video que está en la portada).



