Cómo sanar las heridas invisibles de la infancia

Muchas veces usted toma decisiones sin comprender del todo por qué reacciona de cierta manera ante el rechazo, el abandono o la crítica. Lo que quizá no sabe es que algunas de esas respuestas emocionales podrían tener raíz en experiencias de la infancia.

En el programa Buen Día, conversamos sobre las cinco heridas emocionales que pueden marcar nuestra vida adulta y condicionar nuestras relaciones, autoestima y proyectos personales. ¿Se pueden identificar? ¿Es posible sanarlas?

Para profundizar en este tema nos acompañó la psicóloga Viviana García, quien explica cómo reconocer estos patrones y, sobre todo, cómo iniciar un proceso consciente de sanación. Una conversación que le puede ayudar a entenderse mejor y a dar pasos firmes hacia su bienestar emocional (ver video adjunto).



