Estilo de Vida
Cómo repartir su patrimonio en vida: alternativas legales en el país
Existen mecanismos que permiten distribuir bienes antes de fallecer, con el objetivo de ordenar el patrimonio y reducir conflictos familiares.
En el país existen mecanismos legales que permiten heredar bienes en vida, lo que facilita la organización del patrimonio y puede prevenir conflictos familiares.
Especialistas en derecho civil señalan que figuras como la donación, el usufructo y el testamento ofrecen distintas alternativas según cada caso (ver video adjunto).
La elección depende de factores como la edad, el tipo de bienes, la relación entre los involucrados y la seguridad económica de quien dispone de su patrimonio.
Le explicamos qué opción puede ajustarse a su situación y qué aspectos debe considerar antes de tomar una decisión.
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