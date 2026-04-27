Cómo repartir su patrimonio en vida: alternativas legales en el país

En el país existen mecanismos legales que permiten heredar bienes en vida, lo que facilita la organización del patrimonio y puede prevenir conflictos familiares.



Especialistas en derecho civil señalan que figuras como la donación, el usufructo y el testamento ofrecen distintas alternativas según cada caso (ver video adjunto).



La elección depende de factores como la edad, el tipo de bienes, la relación entre los involucrados y la seguridad económica de quien dispone de su patrimonio.



Le explicamos qué opción puede ajustarse a su situación y qué aspectos debe considerar antes de tomar una decisión.



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