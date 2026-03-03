Celos entre hermanos: claves para fortalecer el vínculo familiar

Los celos entre hermanos son una experiencia emocional común que puede aparecer desde la infancia y extenderse incluso hasta la adultez. Aunque muchas veces se asocian con niños pequeños que compiten por la atención de sus padres, esta dinámica también impacta la convivencia familiar en distintas etapas de la vida.

Cuando no se gestionan adecuadamente, los celos pueden generar rivalidades, resentimientos y distanciamientos que afectan la armonía del hogar. Sin embargo, reconocer que se trata de una emoción natural es el primer paso para abordarla con madurez y empatía.

En Buen Día, conversamos con la psicóloga Carolina Porras, quien nos explicó cómo identificar el origen de estos sentimientos y qué herramientas pueden ayudarle a usted a fomentar relaciones más sanas entre hermanos (ver video adjunto).

¿Cómo evitar divisiones familiares? ¿Qué pueden hacer los padres —y también los adultos— para manejar estos conflictos? En la entrevista encontrará orientación práctica y consejos aplicables a su realidad familiar.



