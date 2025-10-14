Amor en la adultez: cómo aceptar que mamá o papá tienen nueva pareja

¿Recuerda cuando, en su juventud, su pareja no era del agrado de sus padres? Hoy muchos viven la situación inversa: son los hijos quienes deben aceptar que mamá o papá se han vuelto a enamorar.



Este escenario, tan común como emocional, puede generar dudas, resistencia o incluso alegría (repase la información en el video adjunto).



La psicóloga Leidyn Aguilar comparte herramientas para afrontar con madurez y empatía los nuevos vínculos amorosos de los padres, recordando que el amor en la adultez también tiene derecho a florecer.



