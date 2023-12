¿Jet lag familiar? Estrategias para recuperarse después de reuniones exhaustivas con parientes

Según la psicóloga clínica y profesora adjunta en la Universidad de Richmond, Janelle Peifer, esto puede deberse a la historia familiar, problemas no resueltos o relaciones poco saludables.



El psicólogo Adam Fried, avalado por Psychology Today, explicó a The New Yorker que la presión para crear una experiencia perfecta en las fiestas es una causa de estrés y fatiga para muchos. Sin embargo, Peifer señala que este agotamiento emocional no significa que algo esté mal en ellos o en la persona que lo padezca.



En una entrevista con Teletica.com, la psicóloga Leidyn Aguilar profundizó en el término "jet lag familiar" y ofreció sus recomendaciones para enfrentarlo.