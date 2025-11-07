Este sushi “a la tica” conquistará su mesa

El sushi dejó de ser exclusivo de los restaurantes para convertirse en una experiencia casera cada vez más popular.

En Buen Día, el chef Kevin Ferreto mostró cómo preparar una versión con sello costarricense: ingredientes frescos, combinaciones creativas y ese sabor local que tanto nos caracteriza.

La propuesta es ideal para quienes desean aprender algo nuevo en la cocina sin complicaciones. Con unos pocos pasos y mucha creatividad, se puede disfrutar en casa de un platillo que fusiona lo mejor de dos mundos: la tradición japonesa y el gusto tico.



¿Se anima a probarlo en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

